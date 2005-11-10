Vigilia di Virtus Entella-Hellas Verona, match valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie B, che vede i Diavoli Neri chiamati a svoltare dopo un periodo non troppo esaltante; gli stessi, sono reduci dalla sconfitta di Carrara.

A fare il punto della situazione, Leonardo Benedetti: "Ci siamo confrontati e analizzato il momento con massima fiducia, ci siamo compattati anche se questo è un gruppo che anche nelle difficoltà è sempre stato unito: non c'è stato bisogno di fare chissà cosa. La gara di domani è una fortuna, abbiamo la possibilità di rifarci subito dopo due giorni: quello che conta è il campo, dunque per noi è una grande possibilità. E siamo pronti. Quando si gioca l'infrasettimanale è importante recuperare energie, la squadra a parte qualche problemino sta bene, siamo carichi. Anche dal punto di vista delle energie mentali".

Conclude con una nota alla formazione veronese: "È una squadra forte, costruita per vincere, ma in questo campionato tutte le gare sono difficili, non ci sono avversari più facili di altri. Siamo fiduciosi per affrontarla al meglio"