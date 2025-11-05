Sì, i tre esterni sono quelli giusti: Spalletti alla Juve ha gli uomini per il tridente

Nella conferenza stampa tenuta al termine della gara pareggiata 1-1 contro lo Sporting Club di Portogallo il nuovo allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha speso parole importanti per l'esterno destro kosovaro Edon Zhegrova: "Quella è la sua posizione, è quello che rientra sul sinistro e salta l'uomo. Gioca un po' di taglio, un po' aperto, gli permette sempre di guardare in faccia l'avversario, ma lui non ha problemi anche a girarsi sullo stretto. Lo conoscevi di già, ma mi ha impressionato per la rapidità che ha perché è davvero un fulmine nello stretto. E poi ha questa sensibilità di toccare la palla, di farti la zeppettina. Parlando con i medici mi avevano detto che non aveva un grande tempo a disposizione, però poi di allenamento in allenamento crescerà e siamo convinti di avere uno che ci dà delle soluzioni".

Zhegrova ieri al 72esimo ha fatto il suo ingresso in campo per la prima volta da quando c'è Spalletti in panchina. E' entrato al posto di Francisco Conceicao e ha sostituito al meglio il calciatore portoghese nella parte finale del match, in un tridente offensivo che da ieri col rientro di Yildiz è tornato punto di riferimento della Juventus. Lo sarà anche in futuro, a maggior ragione con l'arrivo del manager di Certaldo.

Del resto Spalletti già qualche settimana fa, quando da allenatore senza squadra analizzava la Juventus, metteva in evidenza proprio questo aspetto: "La Juventus è la squadra che ha qualità sugli esterni, ciò che andiamo a ricercare sono questi giocatori forti nell'uno contro uno". E oggi che si ritrova su quella panchina non rinuncerà certo a quelle qualità. A Yildiz e a Conceicao, ma anche a uno Zhegrova che nonostante un 2025 fin qui da cancellare ha potenzialità da vero top player.

A prescindere dalla difesa a tre o a quattro, dal ruolo di Koopmeiners, l'idea di Spalletti è quella di giocare sempre con Yildiz a sinistra e uno tra Conceicao e Zhegrova a destra a supporto di un unico centravanti. Di quel Dusan Vlahovic che ad oggi è il 9 prescelto per guidare l'attacco bianconero (con buona pace di Openda e David...).