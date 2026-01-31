Atletico, Sorloth in barella dopo uno scontro fortuito con Moreno: escluse fratture

Piove sul bagnato in casa Atletico Madrid. Il match di oggi contro il Levante, chiuso con un deludente 0-0, ha lasciato in dote anche un'assenza che può complicare i piani di Simeone. Nel corso del primo tempo, ha avuto luogo un violento scontro fortuito testa contro testa in area tra il difensore dei padroni di casa Matis Moreno e l'attaccante madridista Alexander Sorloth. Entrambi i giocatori hanno dovuto abbandonare il campo.

Il giocatore del Levante ha provato a resistere ancora un po', ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Cambio immediato invece per Sorloth, sostituito da Julian Alvarez che inizialmente era stato tenuto in panchina dal Cholo in modo che potesse riposare. Preoccupazione nell'ambiente dell'Atletico per l'attaccante norvegese, che riusciva a malapena a muoversi mentre veniva portato via in barella. Il numero 9, tuttavia, come riportato da Marca, è stato subito portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Ecco il referto medico diffuso dal club: "Trauma che ha causato una grave lacerazione".

Dopo ulteriori accertamenti, sono state escluse fratture ed ematomi cranici, quindi il giocatore norvegese farà ritorno a Madrid con il resto della squadra. Moreno, nel frattempo, è rimasto sotto osservazione nonostante l'assenza di lesioni gravi.