L'Italia si ritrova a Coverciano: alle 13.30 parla Mancini in conferenza stampa

L'Italia si ritrova a Coverciano: alle 13.30 parla Mancini in conferenza stampaLive TMW
Raimondo De Magistris
13.05 - Riecco la Nazionale di Roberto Mancini. Quest'oggi a Coverciano al via il raduno dell'Italia per preparare le sfide di Nations League contro Francia (12 novembre) e Belgio (15 novembre). Alle 13.30 è previsto l'inizio del botta e risposta del commissario tecnico coi giornalisti, poi alle 15.15 il primo allenamento con i 33 calciatori convocati.
La lista dei convocati di Roberto Mancini
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).