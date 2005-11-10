Tanti infortuni in Serie A. La Premier piomba su De Winter: le top news delle 13

Negli ultimi giorni su Koni De Winter, difensore del Milan, si sono accesi i riflettori di club importantissimi. Chelsea, Manchester United e Liverpool non hanno nascosto il loro interesse. Al momento non c’è niente di particolarmente concreto ma il profilo è molto apprezzato. Il Milan non cambierà la sua posizione a meno di eventuali offerte fuori mercato.

Una pista da non sottovalutare per il Napoli è quella che porta ad Adem Zorgane dell’Union Saint-Gilloise, che negli ultimi anni è diventata una società in grado di mettere in mostra tanti talenti. In lista restano anche Bakola e Bergwall, ma presto potrebbero spuntare altre soluzioni. La società azzurra infatti non vuole e soprattutto non può sbagliare la scelta. Per la fascia continua a piacere Dodo, che è in scadenza con la Fiorentina, ma gli azzurri sono pronti a prenderlo solo a parametro zero.

Nel Milan che ha sbancato Genova non c'era Strahinja Pavlovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore non risponderà neanche alla convocazione della Serbia per superare il problema fisico che lo ha fermato dopo il derby vinto 3-1 e gli ha fatto saltare le sfide contro il Ferencvaros e i rossoblù di Daniele De Rossi. Una buona notizia per Amorim, che spera di riaverlo alla ripresa.

Non arrivano buone notizie per la Juventus all'indomani del 2-2 contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da TMW, la Francia ha fatto sapere che Pierre Kalulu ha effettuato stamani degli esami in stretta collaborazione con il club bianconero, che hanno evidenziato una lesione ai muscoli ischiocrurali della gamba sinistra, che lo costringeranno a fermarsi. Il difensore dunque non risponderà alla chiamata della Francia e in particolare del ct Zinedine Zidane.

Nuno Tavares è costretto a rinunciare alla convocazione con il Portogallo. Il terzino della Lazio ha rimediato un infortunio durante la partita di ieri contro il Napoli, problema fisico che gli impedirà di rispondere alla chiamata del commissario tecnico Jorge Jesus. Il giocatore biancoceleste salterà dunque i prossimi due impegni della nazionale portoghese, in programma il 14 novembre contro la Danimarca e il 17 novembre contro il Galles. Una defezione che ha costretto il selezionatore a intervenire sulla lista dei convocati.

Dal comunicato ufficiale del Bologna, oltre a all'allenamento differenziato in palestra per Jay Enem e Lorenzo De Silvestri, arrivano anche aggiornamenti sulle condizioni di Juan Miranda, infortunatosi durante l'ultima partita col Parma: "È stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra; tempi di recupero di circa 3 settimane".

Mario Hermoso è diventato uno dei simboli della Roma di Gasperini. Lo spagnolo classe 1995 interpreta il ruolo di difensore in maniera moderna e aggressiva, anticipando gli avversari e partecipando costantemente alla manovra offensiva. Il suo rendimento - scrive stamattina il Corriere dello Sport - ha convinto la Roma ad avviare le trattative per il rinnovo contrattuale. L’attuale accordo scadrà il prossimo 30 giugno, ma la volontà di proseguire insieme è reciproca. Le parti sarebbero vicine a un’intesa fino al 2029, con opzione per il 2030. Hermoso sarebbe inoltre disposto ad accettare una riduzione dell’ingaggio pur di continuare la propria avventura nella Capitale.

"Noi entriamo in campo per fare la partita. Non aspettiamo che siano gli eventi a determinarli per noi". Il tecnico del Frosinone, Massimiliano Alvini, ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Rai spiega i segreti della sua squadra, una delle rivelazioni di questo inizio campionato in Serie A. "Per noi può essere un motivo di crescita capire che in certe partite dobbiamo concretizzare di più quanto produciamo in campo. A Frosinone abbiamo tutti una visione - ha proseguito Alvini, quella di raggiungere l'obiettivo. La Serie A è un campionato troppo importante, ci sta perdere delle partite contro squadre forti, ma tu devi avere una identità e devi determinare per raggiungere l'obiettivo".