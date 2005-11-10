Juventus, si ferma Kalulu: lesione ai muscoli ischiocrurali, niente Francia per il difensore

Non arrivano buone notizie per la Juventus all'indomani del 2-2 contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da TMW, la Francia ha fatto sapere che Pierre Kalulu ha effettuato stamani degli esami in stretta collaborazione con il club bianconero, che hanno evidenziato una lesione ai muscoli ischiocrurali della gamba sinistra, che lo costringeranno a fermarsi.

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Il difensore dunque non risponderà alla chiamata della Francia e in particolare del ct Zinedine Zidane. Le Bleus giocheranno il 12 novembre a San Siro contro l'Italia e il 15, tre giorni più tardi, contro la Turchia in casa. Kalulu rimarrà a Torino e inizierà il suo percorso di riabilitazione, sperando di tornare a disposizione di Luciano Spalletti il prima possibile. Il 22 novembre è in programma il match contro il Venezia.