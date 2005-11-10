Ranocchia: "Col Como l'Inter ieri è entrata in campo e già al 2' la partita era finita"

L'ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia è intervenuto a Pressing su Canale 5 per commentare la vittoria della sua Inter contro il Como per 2-0. Di seguito l'analisi dell'ex capitano della Beneamata.

Ranocchia esalta i nerazzurri

"È stata la risposta a un derby non bello che il Milan ha meritato di vincere. I campioni sono venuti fuori. Aggressività, sfida, contrasti. Il Como non sapeva dove sbattere la testa. L'Inter è entrata e al 2' la partita era finita, il Como non poteva mai vincere", ha esordito l'ex difensore.

"Thuram? Atleticamente deve star bene per fare la differenza, perché ha un gioco con cui attacca la profondità, capisce quando deve prender fallo o scaricarla. Contro il Como fa un raddoppio a Dimarco su corner, quando fai una cosa del genere vuol dire che stai bene. Ha tenuto in piedi l'attacco durante l'assenza di Lautaro".