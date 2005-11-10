Cisse: "Il PSV mi voleva subito, ma il Milan... Amorim sa tenermi con i piedi per terra"

Alphadjo Cisse è l'uomo del momento in casa Milan. Il fantasista dei rossoneri è stato convocato anche da Mancini in Nazionale e ha raccontato com'è andata la prima grande decisione della sua vita calcistica: "Il gruppo WhatsApp dei miei amici era esploso: 'Alpha, ma è vero?!'. E io: 'Sì ragazzi, sì!'. Non volevo sbagliare la scelta: il PSV mi voleva subito, mentre il Milan mi avrebbe lasciato terminare la stagione in Serie B. Due grandi squadre, ma il Milan… come lo spieghi? Vivevo un mix di emozioni, i miei genitori - spiega a Cronache di Spogliatoio - mi hanno detto di stare tranquillo e che il meglio stava per arrivare. Abbiamo deciso che questa era la scelta giusta. E vedendo come sta andando, direi che abbiamo avuto ragione".

Ci racconti il suo primo mese al Milan.

"Le prime volte in cui sono venuto a Milanello, l'ho fatto per curarmi dall'infortunio. Il Milan mi ha lasciato a Catanzaro, sì, ma dopo pochi giorni mi sono fatto male. Infatti avevo dei grandi dubbi: 'Arrivo al Milan dopo un infortunio, vediamo come va'. Proprio di questo mi ha parlato Amorim appena ci siamo visti: ci siamo concentrati sull'infortunio, mi ha spiegato cosa si aspettava da me in campo. È una bella persona, che con noi giovani ci sa fare. E sa tenermi con i piedi per terra. Anche se non sono una persona a cui piace volare con la mente".

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