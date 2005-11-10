Italia senza Cristante, Bernardeschi e Calò? Mancini spiega: "Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni"

Questa è la Nazionale di Mancini con l'età media più bassa: merito anche di questo campionato? Nella prima conferenza stampa da Coverciano che inaugura la sosta per le nazionali e che vedrà protagonista anche l'Italia in Nations League, il ct Roberto Mancini risponde anche a questa domanda: "Non mi sembra che la situazione sia cambiata, è grossomodo la stessa. C'è qualcuno che li fa giocare, altri no. Ma noi abbiamo l'obbligo di cercarli e di convocare ragazzi giovani per conoscerli direttamente. Per questo motivo chiamiamo anche ragazzi giovani con buone qualità tecniche. Pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi".

Nazionale di ringiovanimento o di ricambio generazionale? Perché non ci sono Cristante, Bernardeschi e Calò?

"Bernardeschi e Cristante li conosciamo, non c'è bisogno di provarli. Quando avremo bisogno di loro li chiameremo. Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni, giocatori più giovani che devono fare esperienza. Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore". Il riferimento, appunto, è alle parole dell'agente del centrocampista rilasciate in esclusiva a TMW.

Sui giovani che ha portato cosa ci dice di più? "Lontani mi ha destato una buona impressione già dalla prima di campionato, poi è migliorato gara dopo gara. Ha personalità e qualità tecniche. Cassano può essere il giocatore che noi non abbiamo in questo momento, è un ragazzino ma è un regista di centrocampo che ha il gioco in testa e gioca in una squadra dove giocano a calcio e pensano allo stesso modo. Gli altri sono già un po' più grandi e già si conoscevano".