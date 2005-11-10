Mancini: "Io e Ranieri abbiamo parlato con Tresoldi, ci sono possibilità che giochi con l'Italia"

Parla un po' di tutto, Roberto Mancini, nella prima conferenza stampa da Coverciano che inaugura la sosta per le nazionali che vedrà protagonista anche l'Italia in Nations League contro Francia (giovedì 12) e Belgio (domenica 15).

In primis, uno dei focus su cui si è concentrato il ct azzurro è stato quello legato a Nicolò Tresoldi, l'attaccante classe 2004 che si è fatto conoscere col Club Brugge e che deve ancora scegliere tra Italia e Germania: "Con Tresoldi ho parlato, ci ha parlato Ranieri. Lui deve sentire il fatto di giocare per l'Italia, ma essendo nato in Italia e col papà in Italia, credo possano esserci delle possibilità. Poi è il ragazzo che deve scegliere, lui sa che per noi può essere importante".

C'è qualche giocatore con doppio passaporto che l'Italia sta attenzionando particolarmente? "Non lo facciamo solo noi, ma tutte le nazionali. Quelli col doppio passaporto e sono bravi ci proviamo a prenderli. Intanto siamo riusciti a prendere Palma che penso possa diventare davvero un difensore molto bravo, era in bilico con la Germania. Siamo riusciti con lui e con altri giocatori, vedremo. Sull'entusiasmo ritrovato ci fa piacere, ma dobbiamo ancora alzare l'asticella".