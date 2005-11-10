Sono appena andati in archivio i primi tempi delle partite di Champions League di serata e resiste ancora il punteggio di 0-0 sia in Manchester City-Napoli che nella sfida tra Como e AEK, in cui la squadra di Fabregas ha visto sbagliare un calcio di rigore al proprio capitano Da Cunha. Ecco di seguito le formazioni di partenza delle due partite in questione.

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Guéhi, Gvardiol, O'Reilly; Anderson, Bouaddi; Allan Elias, Enzo Fernandez, Cherki; Haaland.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Gilmour, De Bruyne, Spinazzola; McTominay, Lang; Hojlund.

Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

AEK (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Felipe Relvas, Pilos; Majer, Marin, Vitalis, Kutesa; Jovic, Gacinovic.

Ioannidis torna di moda per la Serie A

Il mercato intanto non si ferma e vede tornare di moda per alcune squadre di Serie A il profilo del centravanti greco Fotis Ioannidis, oggi al Panathinaikos. Già cercato da Amorim ai tempi dello Sporting CP, lo prenderebbe volentieri anche per il Milan oggi. Ma non è da solo: anche Roma e Juventus, infatti, lo hanno messo nel mirino.

Niente Olympiacos per Modric e Pavlovic

A proposito di Amorim, il suo Milan dovrà fare a meno di Luka Modric contro l'Olympiacos in Europa League. Il centrocampista croato, in occasione della partita vinta 5-1 contro il Frosinone, ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra ed è da capire se riuscirà a recuperare in tempo per il match di Serie A contro il Cagliari. Non è al meglio neanche Strahinja Pavlovic, anch'egli sarà risparmiato dal viaggio ad Atene. Tornerà da domani a lavorare con il gruppo rossonero un altro difensore come Fikayo Tomori.

La Lazio ritrova capitan Zaccagni

Buone notizie per Gattuso e per la capolista Lazio, che riabbraccia il suo capitano Mattia Zaccagni. Nelle scorse ore, l'esterno offensivo dei biancocelesti ha svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo e a Torino ci sarà.