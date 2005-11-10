"So che vorreste la formazione, Stiller ha recuperato ed è in grado di giocare, vale per tutti gli altri. Veniamo da uno 0-0 in Bundesliga e di sicuro vorremmo vincere di più e non perdere ancora tanti punti per strada. Abbiamo anche da pensare alla Champions League, ma avremmo dovuto avere almeno due punti in più in Europa se pensiamo a quanto fatto in casa dell'Atletico. La sfortuna ci ha accompagnato nel percorso, speriamo di riuscire a fare meglio domani". Così Sebastian Hoeness, tecnico dello Stoccarda, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter in programma domani a San Siro.

Che impressione le fa San Siro? "Siamo contentissimi di essere qui - le parole riportate da L'Interista - abbiamo fatto un giro nello stadio ed è stato impressionante. E' enorme, come lo ricordavo quando l'ho visto da spettatore da adolescente. Guardo tante partite in tv, ho visto anche il derby. Questo stadio ha una storia pazzesca, incluso il capitolo dei mondiali del '90. Siamo felici di poter giocare qui ed essere parte della storia di questo stadio. E' fantastico anche senza tifosi, non vediamo l'ora di goderci l'atmosfera domani sera".

Si aspettava di essere davanti all'Inter in classifica? "Devo essere molto sincero, era impossibile aspettarselo. Siamo davanti e faremo di tutto perché l'Inter rimanga dietro. Ci vogliamo misurare contro loro, sono tra le più grandi squadre in Europa. Noi siamo in grado di tenere testa anche ad avversarie così forti".

Ha visto Atalanta-Inter? "Ho visto Atalanta-Inter in diretta, ma anche altre partite in differita. L'Inter è organizzata benissimo, ha un grandissimo allenatore e grandi individualità. Riesce a trovare una commistione tra la grande organizzazione, con schemi molto chiari, e il valore dei singoli. Vedendola da lontano la vedo come un unico collettivo che funziona molto bene, ha tutte le corde accordate quando i singoli si muovono d'insieme".

Cosa pensa delle amnesie difensive dell'Inter? "Abbiamo visto che per l'Inter è insolito prendere così tanti gol, non so se ci siano falle strutturali. Non penso che l'Inter giocherà con la stessa difesa di Bergamo. Ci sono anche delle defezioni, ma hanno una squadra fantastica e noi dobbiamo mostrare di cosa siamo capaci, sfruttando magari i loro punti deboli. Vogliamo portare la nostra proposta di calcio, si tratterà di cogliere momenti che saranno magari più favorevoli per noi e sfruttarli al meglio".