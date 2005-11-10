Il Palermo torna a vincere. Dopo lo scivolone dell'ultimo turno contro il Catanzaro, i rosanero guidati da Filippo Inzaghi rialzano la testa superando il Sudtirol per 4-1 nella splendida cornice del "Barbera". A segno Johnsen (doppietta), Pohjanpalo e Vavassori, mentre è di Rispoli il gol della bandiera per gli ospiti.

LE PAGELLE DEL PALERMO

Perin 6,5 - Compie un doppio salvataggio provvidenziale sul duo Anghelè-Okoro dopo appena dieci minuti, poi assiste da spettatore non pagante allo show dei compagni. Non ha colpe sul gol di Rispoli.

Cassandro 6 - Pericoloso in avvio a ridosso dell'area di rigore avversaria, non ha alcun problema né in fase difensiva né a mettersi in mostra sulla corsia di competenza.

Peda 6 - In totale controllo delle operazioni contro un Sudtirol che affonda il colpo con il contagocce.

Ceccaroni 6 - Vale lo stesso giudizio espresso per Peda.

Augello 6,5 - Garantisce la solita vivacità al Palermo sulla fascia sinistra: assieme a Johnsen compone un tandem di assoluta garanzia e pericolosità. Batte il calcio di punizione da cui, grazie a uno schema perfettamente riuscito, arriva il poker rosanero.

Segre 6,5 - In gestione a centrocampo, mette lo zampino sul gol del raddoppio dando il via all'azione finalizzata da Pohjanpalo.

Ranocchia 6,5 - Non sbaglia nulla in mezzo al campo: è una certezza e lo dimostra anche a ridosso dell'area avversaria con l'assist per la doppietta di Johnsen a poco più di venti minuti dalla fine. Dall'83' Gyasi s.v.

Vavassori 7,5 - Prima trova l'assist per il 2-0 di Pohjanpalo, poi si mette in proprio con la terza rete rosanero che permette agli uomini di Inzaghi di chiudere i conti prima dell'intervallo. Dal 64' Magnani 6 - Disputa una mezz'ora finale nella tranquillità più assoluta.

Hernani 6,5 - Fa sentire la sua presenza sui gol di Johnsen e Vavassori, mentre non è impeccabile nel duello con Rispoli da cui scaturisce il gol del Sudtirol in avvio di ripresa. Dal 64' Gomes 6 - Prova a farsi vedere nei minuti finali, ma non è preciso davanti alla porta su un servizio di Strefezza.

Johnsen 8 - Serata da urlo per il norvegese: autore del primo gol del Palermo, poi nuovamente sotto i riflettori con una bellissima giocata in occasione del tris realizzato da Vavassori e infine capace di firmare la doppietta personale su una punizione battuta da Augello. Dal 72' Strefezza 6 - Torna in campo dopo l'infortunio e già questa è una bellissima notizia. Avrà modo, nelle prossime settimane, di garantirsi più spazio e più opportunità là davanti.

Pohjanpalo 6,5 - Torna a esultare in rosanero dopo quasi due mesi di digiuno. Dal 72' Gabrielloni 6 - Poco servito nel finale di gara.

Allenatore: Inzaghi 7,5 - Questo Palermo è una meraviglia. I rosanero archiviano alla grande il ko di Catanzaro, trovando una larga vittoria contro una squadra in piena corsa per i Playoff e confermando di avere nel "Barbera" il proprio fortino.

LE PAGELLE DEL SUDTIROL

Plizzari 5,5 - Ha qualche responsabilità sul primo gol incassato. Si ritrova costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco per ben quattro volte.

Pellini 4,5 - Il peggior esordio possibile da titolare in Serie B. In difficoltà fin dall'inizio contro Johnsen, viene rallentato nelle giocate difensive anche dal cartellino giallo rimediato al minuto 25. Dal 46' Veroli 5,5 - Garantisce più esperienza e qualità al reparto arretrato biancorosso, anche se le difficoltà non scompaiono.

Giorgini 5 - Si fa scavalcare troppo facilmente da Johnsen dentro la propria area di rigore nell'azione del tris del Palermo. Nel complesso, anche per lui è una serata molto complicata.

Stabile 5 - Più volte in affanno contro uno dei migliori reparti offensivi della Serie B.

Molina 5 - Non pervenuto sulla destra in proiezione offensiva, è da un pallone da lui perso che nasce l'azione del 3-0 del Palermo.

Brik 6,5 - Buona prova del giovanissimo italo-tunisino classe 2007, che calcia in porta in più di una circostanza e trova il servizio vincente per il gol della bandiera segnato da Rispoli.

Tronchin 5,5 - Partita dai due volti per il centrocampista biancorosso, bravo a non tirarsi mai indietro in fase difensiva ma anche poco propositivo nel servire palloni ai compagni del reparto più avanzato. Dal 70' Lopes 6 - Gettato nella mischia a partita già chiusa, non ha modo di incidere.

Vasic 5,5 - Sul 2-0 rosanero si lascia sfuggire Pohjanpalo in area di rigore. Di proprietà del Palermo, esce tra gli applausi del pubblico del "Barbera". Dal 79' Pyyhtia s.v.

Rispoli 6,5 - Hernani gli strappa il pallone dai piedi dando il via all'azione del primo gol del Palermo, ma il numero 10 biancorosso si riscatta in avvio di ripresa saltando proprio l'ex Monza prima di calciare alle spalle di Perin.

Anghelè 6 - Fa il velo prima della conclusione vincente di Rispoli. Dimostra di avere ottime qualità, ma si ritrova a giocare troppo lontano dall'area di rigore avversaria. Dal 70' Burnete 6 - Non può fare la differenza nello spezzone finale di partita.

Okoro 5 - Spaventa Perin in avvio, poi sparisce dai radar fino al momento della sostituzione: si vede meno rispetto ad Anghelè. Dal 70' Mixtur 6 - Come gli altri colleghi subentrati, non ha alcuna possibilità per farsi vedere.

Allenatore: Possanzini 5 - Il "suo" Sudtirol cade in maniera rovinosa nella tana della capolista. I biancorossi pagano a caro prezzo un approccio negativo alla gara e quei tre gol subiti nel primo tempo.