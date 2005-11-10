Stramaccioni: "Como e Roma cresciute tantissimo ma l'Inter ha ancora qualcosa in più"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni parlato del match fra Como e Roma: "Senza dubbio sarà una sfida fra due squadre che hanno dimostrato di essere cresciute tantissimo nel finale dello scorso campionato e hanno ricominciato più forti e competitive. L’Inter però ha ancora qualcosa in più, anche se il gap si è ridotto".

L'ex tecnico di Udinese e Inter prosegue la sua analisi soffermandosi su quale possa essere la chiave della partita: "La grande qualità nel dominio del gioco, il controllo della palla, l’aggiramento orizzontale e la ricerca del varco da attaccare con qualità negli ultimi 20 metri sono aspetti che hanno spesso connotato il Como di F abregas. Domenica se la vedranno con l’aggressione, la velocità e l’intensità verticale di Gasperini. Sono due modelli da ammirare. La chiave sarà a favore di chi riuscirà a togliere più 'certezze' al proprio avversario, ad impedirgli cioè di giocare come vuole imponendo il suo ritmo".

Su come si fermano Diao e Baturina conclude: "Cercando di tenerli di spalle. Sono due talenti diversi, ma che in comune hanno il fatto di essere pericolosissimi faccia alla porta. Sono certo che la Roma cercherà di lavorare su aggressività e attenzione per rendere la loro ricezione 'scomoda' piuttosto che sul contenere gli uno contro uno".