Live TMW Lecce, Di Francesco: "Ci è mancato il guizzo. Stulic? Era in panca, ma indisponibile"

14.53 - Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco Baroni, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la ventitresima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ci fa un'analisi della gara?

"La nostra pecca, e sono un po' noioso a ripetermi, è che dobbiamo avere più convinzione e cattiveria sotto porta. Potevo mettere due attaccanti nel finale, ma Stulic non era disponibile. Ci è mancato il guizzo. Mi sembra di sentire le interviste di qualche partita indietro: faccio fatica, abbiamo messo impegno e fatica ma dobbiamo crescere in qualità. E farlo immediatamente, devo far capire ai ragazzi che serve più determinazione in zona gol"

Si può allenare questa caratteristiche?

"Non si può fare pensare di fare 38 gare per 0-0. La nostra forza è anche non prendere gol, oggi lo abbiamo preso in maniera ingenua ma il Toro ha una struttura di squadra che fa strano vederli in questa situazione di classifica, davanti Adams e Zapata sono bravi"

E' opportuna qualche variante tattica in fase offensiva?

"Abbiamo fatto qualcosa di diverso in costruzione, l'abbiamo fatto bene perché tante volte siamo arrivati in zona esterne. Ma ci sono tanti altri aspetti da allenare. Dipende da cosa vuoi fare, anche se questa squadra è stata costruita per giocare in maniera differente. Ho cambiato il modo di attaccare, negli ultimi 20 metri è anche un discorso di qualità dei singoli e di come riempire l'area. Non sono sconfortato, sono rammarico: vedo che mettono ardore e animo, ci manca quel pizzico di qualità per fare il salto"

Quanto tempo serve a Cheddira?

"E' arrivato da poco, ha determinate caratteristiche ed è più bravo ad attaccare lo spazio. Deve alzare la condizione fisica, davanti servono giocatori che interpretino al meglio il ruolo. Ad oggi, ha poca conoscenza non tanto mia che lo conosco, ma dei compagni"

Si aspettava un Toro più cattivo sotto porta?

"Mi aspettavo un Toro arrabbiato, hanno reagito. Sai cosa possono cercare di dare, ma io sarei stato di aver vinto anche con un solo gol..."

Quanto aiuta la compattezza con i tifosi?

"Quanto dispiace non dare soddisfazioni a questi tifosi meravigliosi...Quasi sempre il settore ospiti è sold out, li ringrazio di cuore ma ne abbiamo bisogno. Anzi, ne abbiamo ancora più bisogno. E' facile stare vicini a un figlio quando sta bene, ma oggi siamo malaticci. Sono meravigliosi, vogliamo dar loro qualche soddisfazione come risultati. Come impegno, non si può dire nulla"

Ore 15.03 - Termina la conferenza stampa di Di Francesco