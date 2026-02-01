Atalanta, Carnesecchi: "Nuovo preparatore? Lavorato sulla pulizia dei gesti"
TUTTO mercato WEB
Intervenuto ai microfoni di DAZN, il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi ha così parlato a margine della sfida al Como, raccontando la sua paternità e anche il cambio di preparatore: "Sono diventato papà il 12, ma ci abbiamo messo un po' di tempo a renderlo ufficiale per alcune cose e voglio ringraziare mia moglie che è una donna perfetta. Col nuovo preparatore abbiamo lavorato sulla pulizia dei gesti, son molto contento di averlo con me e continuiamo su questa strada".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile