Striscioni e delusione finale: le immagini del ritorno di Gasperini a Bergamo
Ritorno amaro per Gian Piero Gasperini a Bergamo, ma comunque evocativo. Il tecnico della Roma, all'esordio da avversario nello stadio che per nove anni è stato suo, ha perso 1-0 in virtù della rete segnata da Giorgio Scalvini, uno dei tanti talenti lanciati nella sua avventura alla guida della Dea, culminata nella vittoria dell'Europa League.
La serata, oltre che da qualche battibecco tra le due panchine - comunque abbastanza amichevole, classico caso di allievo contro maestro tra Palladino e Gasp -, è stata anche caratterizzata dall'accoglienza nei confronti dell'allenatore di Grugliasco da parte della New Balance Arena. Molto calorosa, con una punta di polemica in uno striscione comparso sugli spalti dell'impianto bergamasco. Il finale, invece, è stato decisamente amaro: Gasperini ha salutato a distanza la curva, senza però andare a salutare da vicino la sua ex tifoseria.
Nelle immagini in calce, le migliori foto della serata, da Bergamo.
