McTominay, 31 gol in due anni e mezzo col Napoli. Ma non ha mai segnato alla Juventus

Scott McTominay ha un obiettivo. Il centrocampista scozzese ha un feeling innato con il gol da quando indossa la maglia del Napoli e domani torna a Torino per affrontare la Juventus alla ricerca di una rete ancora assente dal suo personale album dei ricordi. In due anni circa l'ex Manchester United ha già timbrato 31 reti in 88 presenze - superando i 29 gol messi a segno con i Red Devils in ben 255 gare -, ma nei quattro precedenti contro i bianconeri è sempre rimasto a quota zero. Una vera e propria anomalia per il primo grande colpo dell'era del ds Manna, capace di laurearsi MVP al suo primo anno da scudetto (13 gol) e di ripetersi con numeri ancora più alti nella seconda stagione. Curiosità: all'Allianz Stadium, proprio il 21 settembre 2024, aveva bagnato l'esordio da titolare in Italia sotto la guida di Antonio Conte.

Superati i problemi al cuore

La presenza di McTominay rappresenta una delle armi tattiche fondamentali a disposizione di Massimiliano Allegri, che insieme ad Anguissa ha ritrovato le chiavi per esaltare la squadra all'interno del 4-3-3. Dopo aver superato un recente intervento di ablazione cardiaca per risolvere una lieve aritmia benigna, lo scozzese è tornato subito a trascinare il Napoli firmando due doppiette consecutive al Maradona contro Bodø/Glimt in Champions League e Roma in campionato, prima di sfiorare il gol nell'ultima uscita contro il Monza. Già arrivato a quota 4 reti stagionali con una proiezione da doppia cifra, l'ex United agisce da vero e proprio centravanti aggiunto e uomo ombra abile di Rasmus Hojlund in area.

In missione a Torino

Tra Allegri e McTominay l'intesa e il feeling sono immediati: impiegato da mezzala sinistra, lo scozzese partirà da quella posizione pur godendo di un'ampia libertà tattica che gli permette di svariare su tutto il fronte d'attacco, muovendosi da trequartista, seconda punta o rifinitore. Dopo aver cercato con insistenza il gol a Monza agendo a ridosso degli attaccanti, lo scozzese ha studiato i punti deboli della difesa della Juventus e proverà a colpire proprio a Torino, per chiudere il cerchio aperto più di due anni fa.