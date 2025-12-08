Chelsea, Cole Palmer non si è allenato: l'inglese salterà il match contro l'Atalanta

Il Chelsea giocherà domani contro l'Atalanta, ma lo farà senza Cole Palmer. Secondo quanto riportato dalla BBC, il calciatore inglese non si è allenato nella giornata di oggi e non partirà per Bergamo. Nessun infortunio, fa tutto parte del suo percorso di recupero, visti i recenti infortuni che ne hanno complicato un po' la stagione. Sarà regolarmente a disposizione sabato contro l'Everton.

Nel corso della sua carriera vanta 103 presenze e 45 gol con il Chelsea, 41 gare e 6 reti con il Manchester City e 29 apparizioni e 22 centri con l'Under 23 del City. Inoltre ha anche collezionato 12 sfide e 2 gol con l'Inghilterra, alle quali ci sono da aggiungere le 30 con l'Under 15, le 2 con l'Under 16, le 3 con l'Under 17, le 9 con l'Under 18, impreziosite da 2 reti, e le 15 con l'Under 21, con cui ha segnato 5 gol.

Nel palmares annovera una Champions League, 3 Premier League, una Supercoppa Europea, una Conference, un Mondiale per Club, una FA Cup, una EFL Cup e un Europeo Under 21.