I talenti della Serie B: i giocatori del Catanzaro che possono arrivare in Serie A

I giovani del Catanzaro da seguire in prospettiva Serie A sono due: Bruno Verrengia, difensore centrale classe 2003, e Gabriele Alesi, trequartista classe 2004. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Bruno Verrengia

Nato il: 22 settembre 2003

Luogo di nascita: Napoli

Ruolo: difensore centrale

Partite disputate in stagione: 5 (4 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Gol realizzati: 1 in Serie B

Profilo - Cresciuto nelle giovanili della Roma ha salutato il giallorosso a 18 anni per affrontare la Serie C. Per tre stagioni ha vestito i colori del Potenza, fino alla chiamata del Catanzaro nell'estate 2025. Il suo ruolo è quello di difensore centrale, ma il mancino educato gli permette di essere utilizzato anche in altre posizioni. In particolare quella di terzino sinistro o centrocampista centrale in una mediana a due.

Gabriele Alesi

Nato il: 28 gennaio 2004

Luogo di nascita: Castellammare del Golfo (Trapani)

Ruolo: trequartista

Partite disputate in stagione: 6 (5 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Profilo - Prodotto del vivaio del Milan nella stagione 2024/2025 vive la Serie C con la seconda squadra del Diavolo con un buon rendimento personale nonostante la retrocessione in Serie D della squadra. Nell'estate 2025 approda al Catanzaro assieme a Mattia Liberali, talento oggi al Como, del quale ha preso il posto nello scacchiere calabrese. Destro naturale il suo ruolo è quello di trequartista, ma le sue qualità gli permettono di essere utilizzato anche sulle corsie esterne del fronte d'attacco. Molto dotato nell'uno contro uno.