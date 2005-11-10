Salvatore Esposito: "Orgoglioso dei miei fratelli. Seba fatica a sentire il peso delle partite"

Salvatore Esposito, centrocampista della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dei due fratelli impegnati con la Nazionale: "Abbiamo la nostra chat di famiglia, cerchiamo sempre di prenderci in giro e parlare il meno possibile di calcio, ma è chiaro che vederli insieme con la maglia dell'Italia fa un certo effetto e ci riempie di orgoglio. Il nostro sogno è vederli il più possibile, la passione ce l'ha trasmessa nostro padre, poi lui era meno tecnico perché era un difensore centrale vecchio stampo".

Per Sebastiano giocare con Pio è stato fondamentale?

"Non lo so, ma lui essendo un giocatore di grande talento fa fatica a sentire il peso delle partite, realizza dopo l'importanza del momento che sta attraversando, Me lo ricordo anche quando esordì in Champions, ha sempre dato vivacità sotto pressione. A volte giocare con un fratello ti dà tanta responsabilità, per una famiglia come la nostra se uno fa bene e l'altro meno non te lo godi il momento... Sebastiano comunque è molto estemporaneo e questo lo ha aiutato".