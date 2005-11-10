Igli Tare promuove l'Italia: "La strada è quella giusta. Servono coraggio e investimenti sui giovani"

Ex direttore sportivo di Lazio e Milan, Igli Tare è stato ospite di Sky Calcio Unplugged. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni più importanti sulla nazionale italiana:

"È stata una bellissima serata che non accadeva da tanto tempo. Mi è piaciuto anche il tifo, l'atmosfera. C'era grande senso d'appartenenza sugli spalti. Vedendo i primi dieci minuti tutti ci aspettavamo una brutta serata. La Francia, nonostante l'assenza di Mbappe, ha una squadra pazzesca, ma lo spirito dell'Italia mi è piaciuto tantissimo. hanno tenuto botta, ci hanno creduto tantissimo. Mi piace tantissimo Pio Esposito, è giovane ma è un vero trascinatore. Cambiaghi, poi, è stato spettacolare. Credo che Mancini sia stato bravissimo nel trovare e dare fiducia ai giovani che ha scelto. La strada intrapresa è quella giusta. Mancini è stato bravo ad avere il coraggio di affidarsi ai giovani. Il momento che ha passato l'Italia negli ultimi anni mi ricorda tanto quello che ho vissuto quando mi sono trasferito in Germania negli anni '90 quando si credeva non ci fossero giovani di valore. E invece anche in Italia come in Germania i giovani di valore c'erano e ci sono. Serve coraggio nel farli giocare, ma non solo. Serve un sistema che investa nelle infrastrutture e negli allenatori dei settore giovanili. L'Italia credo abbia tutte le carte in regola per tornare ad essere vincente.

Perché il nostro movimento è rimasto indietro? Credo che sia la mentalità italiana. In questo Paese c'è tutto per stare bene e questo ti porta ad accontentarti, a rimanere fermo. E invece nel calcio bisogna sempre aggiornarsi e avere l'idea di potersi cambiare ed evolversi".