Courtois non è solo: da Messi a CR7 fino a Modric, i calciatori in attività proprietari di club

Da protagonisti in campo a investitori dietro le scrivanie. Quello dei calciatori-proprietari (o comunque azionisti) è un fenomeno sempre più diffuso nel calcio europeo, con campioni ancora in attività che scelgono di diversificare i loro patrimoni entrando direttamente nelle proprietà delle società calcistiche. L'ultimo esempio è Thibaut Courtois, che attraverso NXTPLAY Capital, piattaforma fondata insieme all'imprenditore Gonzalo Vila, ha costruito partecipazioni nel KRC Genk, nel Le Mans FC e nel CD Extremadura. La novità delle ultime ore è che il gruppo guarda adesso anche all'Italia, con una proposta non vincolante già presentata per rilevare la Reggiana insieme ad Andrea Radrizzani.

Da Messi a Ronaldo, i campioni ancora in attività che diventano proprietari di club

Il portiere del Real Madrid non è certo l'unico big ad aver intrapreso questa strada: Lionel Messi ha acquisito il Cornellà e il CD Eldense, mentre Cristiano Ronaldo possiede il 25% dell'Almería. Luka Modric è invece diventato socio di minoranza dello Swansea City, mentre Kylian Mbappé controlla circa l'80% dello Stade Malherbe Caen. E ancora... Sadio Mané è azionista di maggioranza del Bourges FC, società francese nella quale detiene l'80% delle quote. N'Golo Kanté ha acquistato il Royal Excelsior Virton, in Belgio, assumendone anche la presidenza. Wilfried Zaha è invece co-proprietario del club inglese AFC Croydon Athletic insieme al rapper Stormzy, mentre Xherdan Shaqiri ha scelto di investire in patria nel FC Rapperswil-Jona, diventandone azionista di minoranza. Vinícius Júnior partecipa al gruppo d'investitori che controlla il portoghese FC Alverca e l'ex Udinese Seko Fofana figura tra gli azionisti del Lens, con una partecipazione dello 0,62%. Un altro investimento collettivo riguarda l'Estrela da Amadora, entrato nella proprietà di un consorzio internazionale che comprende Thomas Müller, Yann Sommer, Lucas Hernández e l'ex calciatore Mats Hummels. Il gruppo ha acquisito il 90% della società portoghese.

Bellingham snobba il calcio e investe su un altro sport

Al di là delle diverse formule, dalla proprietà di maggioranza alle partecipazioni minoritarie, il filo conduttore è la volontà di trasformare il capitale economico e la notorietà costruita in campo in un ruolo stabile nell'industria sportiva. Non tutti, però, guardano al pallone: Jude Bellingham, per esempio, ha acquistato l'1,2% della franchigia di cricket Birmingham Phoenix. Un segnale di come l'interesse dei calciatori-investitori stia andando oltre il calcio, abbracciando discipline e modelli di business differenti.