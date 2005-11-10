Adrien Rabiot chiude la carriera con il Milan? Il post Allegri è forse ancora migliore

Il primo anno dopo Allegri è forse anche meglio di quelli di Allegri, per Adrien Rabiot. Perché in questa prima fase di campionato è stato il miglior giocatore del Milan, con nove partite giocate, cinque gol e quattro assist. Se per un centrocampista non è strettamente necessario andare in gol o contribuire a farne, riuscire ad avere questo tipo di rendimento permette anche a chi ha 31 anni di chiedere uno stipendio di un certo tipo.

Miglioramento contrattuale

Rabiot si è meritato un rinnovo: attualmente il suo contratto scade al 30 giugno del 2028, ma l'intenzione da parte dei rossoneri è allungarlo di un anno con opzione fino al 2030. Dall'altro lato il transalpino vorrebbe arrivare a dama direttamente all'anno dei Mondiali, per non dovere cambiare eventualmente squadra qualora dovesse essere nel giro della Nazionale.

Lo stipendio verrà alzato di almeno un milione. Ora ne guadagna 3,5 a stagione e ne vorrebbe circa 5, anche se non è dato sapere se la richiesta è soggetta ad abbassamento verso i 4,5 più bonus. Rabiot è comunque uno dei pilastri della squadra di Ruben Amorim e si dovrebbe arrivare a dama a breve giro di posta. Perché l'idea non è quella di rinunciarci dopo il cambio di allenatore.