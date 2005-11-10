Sciolto il Comitato dei Garanti, Sassanelli: "I De Laurentiis non vogliono vendere il Bari"

Nella giornata di ieri a Bari è stato annunciato lo scioglimento del Comitato dei Garanti che il sindaco Vito Leccese aveva voluto per monitorare e verificare l'operato della proprietà in vista della tanto attesa cessione del club biancorosso. Un annuncio arrivato dopo l’incontro con il primo cittadino di Bari e che ha portato a un nuovo scambio di accuse con la proprietà della famiglia De Laurentiis.

Le parole di Sassanelli dopo lo scioglimento del Comitato

A parlare ai microfoni dell’edizione barese de La Repubblica è stato l’ex portavoce del Comitato dei Garanti Gaetano Sassanelli è tornato sulla decisione maturata ieri sottolineando come, a suo parere, i De Laurentiis non siano intenzionati a cedere il club biancorosso: “Il mio primo pensiero è che i De Laurentiis non vogliano vendere il Bari. Non so cosa abbiano in mente, ma da come si sono comportati con noi, nella forma e nella sostanza, mi hanno dato davvero l’impressione di essere determinati nel volere continuare a gestire il club biancorosso. Del resto, se fosse vero il contrario, per quale motivo avrebbe fatto l’accesso agli atti sul progetto americano per lo stadio, dovendo in un modo o nell’altro lasciare il club nel giugno del 2028?".

Sassanelli poi prosegue tornando sulle mancanze da parte della proprietà in merito ai documenti richiesti dal comitato: “Mi limito a dire che erano informazioni che avevano promesso di fornire nella seconda lettera indirizzata al sindaco la scorsa estate. Si impegnavano, ad esempio, a costituire una data room nella quale sarebbero dovuti confluire senza filtri i dati rilevanti della società. Non hanno fatto niente di tutto questo. - conclude l’avvocato – Da tifoso del Bari vorrei sapere anch’io cosa succederà, non dobbiamo permettere a questi signori di pascere nella gestione della squadra della nostra città".