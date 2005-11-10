Frosinone, Bracaglia: "Seguiamo Alvini fino alla morte, l'obiettivo resta la salvezza"

Gabriele Bracaglia, difensore del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Sky.

"Ho iniziato a Frosinone a cinque anni, ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile e ho coronato il sogno di giocare in Serie A. È stato qualcosa di magnifico. Ho sempre desiderato giocare nella massima categoria con la maglia del Frosinone".

Il primo gol in Serie A contro la Fiorentina?

"L'ho rivisto un'infinità di volte, è stata un'emozione incredibile. Speriamo di farne altri, ma il primo non si dimentica mai".

Mister Alvini è un martello?

"Il mister ha sempre avuto la sua identità e gli piace battere sul ferro finché è caldo. Abbiamo fatto qualcosa di importante, ma non abbiamo ancora concluso niente. L'obiettivo principale resta la salvezza, poi tutto quello che arriverà in più sarà tanto di guadagnato. Noi seguiamo il mister fino alla morte!".

Perché hai scelto il numero 79?

"Il 7 è un numero che accomuna mio padre e mia madre, il 9 rappresenta me e mia sorella. In questo numero c'è tutta la famiglia".