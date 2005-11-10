Alessandro Canovi: "Juve, con questo rosa stai facendo il massimo. Thiago Motta? Arriverà il momento giusto"

"Per il Torino è stata una vittoria che dà un ossigeno meritato. Abate sta facendo un buon lavoro con i granata e merita di raccogliere dei frutti". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Alessandro Canovi.

Si aspettava di più dal Torino?

"No. Abate ha fatto fin qui un ottimo lavoro, visto anche il calendario. Ci sono squadre che stanno andando meglio rispetto alle aspettative, penso a Frosinone e Cagliari. Nessuno si aspettava questo exploit meritato, se non l'avessero fatto sarebbe stata diversa anche la classifica di Torino e Udinese".

Il Parma s'è affidato a Gilardino. Come lo vede?

"Bisogna aspettarlo. Ha fatto vedere che è capace di fare il suo lavoro. Ma chiaro che adesso il Parma comincia ad avere un obiettivo: la salvezza. E deve lavorare per centrarlo".

Come giudica il lavoro di Cuesta?

"Quest'anno troppe poche partite per giudicarlo, l'anno scorso ha fatto vedere di essere un buon allenatore che deve fare ancora altri passaggi".

Scudetto: su chi punta?

"Lotta a due, tra Inter e Roma".

La Juve arranca.

"È un mondo che ti chiede moltissimo. Non credo che sia solo una questione di allenatore, è tutto un insieme. Secondo me con questa rosa la Juventus sta ottenendo il massimo".

E il futuro di Thiago Motta?

"Di approcci ce ne sono stati. Arriverà il momento giusto per poter rientrare".