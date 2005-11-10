Como, visto Liberali? Assist, palo e tante occasioni con l'Italia U21: Fabregas osserva

Una notte da favola per Mattia Liberali e l'Italia U21. Gli Azzurrini di Silvio Baldini avrebbero dovuto vincere con almeno due gol di scarto, alla fine ne hanno fatti 6 alla Polonia, scippando il primo posto in classifica e staccando direttamente il pass per l'Europeo di categoria 2027.

Quanti pericoli creati, oltre l'assist

A Yerevan il trequartista di 19 anni del Como, alla prima apparizione da titolare con la maglia dell'Under 21, ha flirtato diverse volte in zona gol nell'arco di 56 minuti. Dalla prima occasione realizzata: Liberali calcia, Krajewski salva ma sulla respinta Koleosho controlla e spedisce sotto la traversa superato il quarto d'ora di gioco. Il raddoppio nasce da uno schema da calcio d'angolo impeccabile al 27’: Koleosho scodella per Liberali che controlla e dal fondo pesca sempre il numero 10 degli Azzurrini. Come se non bastasse ancora il gioiellino dei lariani, stavolta a un passo dal gol: rientra e calcia, Gurgul devia e il pallone sbatte sul palo.

Messaggio a Fabregas

Come per ogni suo giocatore impegnato nelle rispettive nazionali, di sicuro Cesc Fabregas avrà seguito con grande interesse la prima volta del classe 2007 in Under 21 con il ct Baldini. In particolare la prestazione nel match contro la Polonia, assist a parte, dopo che nelle prime sei partite (Champions inclusa) in biancoblù aveva trovato solamente 25 minuti. Adesso la stagione del Como entra nel vivo: 9 partite compresse ogni 3-4 giorni. Il tecnico 39enne avrà bisogno di tutti per ciascun impegno, ogni risorsa sarà indispensabile. Liberali intanto ha già mandato un messaggio forte al suo allenatore, che gli permetterà di entrare nel circolo di scelte del catalano.

Calendario tosto

Le prime tre gare saranno uno sbocco cruciale in questa prima fetta di stagione. Si comincia dalla Roma di Gasperini (domenica 11 ottobre), dopo più di due settimane di separazione tra i giocatori e Fabregas. Nemmeno il tempo di rifiatare e subito trasferta al De Kuip di Rotterdam, contro il Feyenoord (14 ottobre, ore 18.45). Infine, il Como ripartirà la sera stessa per sfidare fuori casa la Fiorentina in campionato il 18 ottobre. Ci sarà da rimboccarsi le maniche.