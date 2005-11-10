Toldo: "Quando arrivai a Firenze, i tifosi ci inseguivano. Mi dissi: 'Ma dove sono capitato?'"

L'ex portiere della Fiorentina, Francesco Toldo, ha ripercorso i suoi primi passi in maglia viola, a partire dal clima di tensione che si respirava attorno alla squadra dopo la retrocessione e le contestazioni da parte dei tifosi nel 1993-1994. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il ricordo di Toldo sulle difficoltà vissute a Firenze

"Il primo impatto fu drammatico. L'ambiente era molto arrabbiato e alcuni giocatori venivano considerati responsabili della retrocessione. Dopo ogni partita partiva l'inseguimento alle macchine di alcuni di noi", ha esordito l'ex calciatore, oggi 54enne. Tra gli episodi rimasti impressi nella memoria dell'ex estremo difensore c'è quello successivo a una gara contro il Venezia, quando la Fiorentina fu costretta a rimanere negli spogliatoi per evitare il contatto con i tifosi.

"Mi sono detto: 'Dove sono capitato?'", ha ricordato Toldo. Una situazione complicata che, con il passare del tempo, riuscì però a lasciare spazio a un'esperienza positiva, anche grazie al lavoro della società e di Claudio Ranieri: "Per fortuna le cose si sono rimesse a posto ed è iniziata un'avventura fantastica".