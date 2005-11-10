Belgio, De Bruyne segna e prende una pillola: il motivo lo spiega il ct van Bommel

Non soltanto il gol nella vittoria per 2-1 contro la Turchia. Durante la partita di Nations League, Kevin De Bruyne ha fatto preoccupare per le proprie condizioni fisiche. Dopo aver realizzato la rete del momentaneo pareggio, il centrocampista del Napoli si è avvicinato alla panchina del Belgio per assumere una pillola, prima di essere sostituito al 68'. Un episodio legato ai problemi alla caviglia accusati nelle ultime settimane, dopo il colpo ricevuto durante Juventus-Napoli, partita nella quale era stato costretto a uscire già all'intervallo.

Van Bommel: "De Bruyne aveva problemi alla caviglia, per questo l'ho sostituito"

A chiarire l'accaduto è stato il commissario tecnico del Belgio, Mark van Bommel: "De Bruyne aveva problemi alla caviglia e per questo aveva chiesto una pillola. Ecco perché l'ho sostituito. Quella caviglia deve rimanere in buone condizioni. Abbiamo un'altra partita domenica". L'allenatore ha poi commentato anche la mancata esultanza del centrocampista dopo il gol: "Penso anche che non fosse soddisfatto della sua prestazione, ma per quanto mi riguarda, può festeggiare così ogni volta che segna".

De Bruyne: "Nelle ultime settimane non sono stato al 100%"

Lo stesso De Bruyne ha ammesso di non aver attraversato un periodo semplice dal punto di vista fisico: "Nelle ultime settimane non mi sono sentito molto bene e non ero al 100%. Ho viaggiato molto negli ultimi dodici giorni e ho soggiornato spesso in hotel. La cosa più importante è che io possa dare una mano e fare il mio lavoro". Parole che confermano come il centrocampista stia ancora gestendo qualche fastidio, mentre lo staff della nazionale belga punta a preservarlo in vista del prossimo impegno di domenica.