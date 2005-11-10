Solet non ha esordito con la Costa d'Avorio: la FIFA non ha ancora approvato la sua richiesta
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
13.11.2026 00:04Serie A
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Oumar Solet non ha potuto prendere parte alla sfida giocata quest'oggi dalla Costa d'Avorio contro il Gambia (vinta 2-1). Ed il motivo è da ritrovare in un ritardo da parte della FIFA nell'approvare la sua scelta di rappresentare i colori degli Elefanti.
Il difensore dell'Udinese, informa Le Foot 225, dovrà saltare anche la prossima sfida, ancora contro il Gambia in trasferta, del 17 novembre visto che la FIFA non riuscirà a chiudere in tempo la revisione della sua richiesta.
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