De Bruyne segna con il Belgio ma non esulta: "Era contrariato". E impazzano le voci sul PSV

Kevin De Bruyne torna protagonista con la maglia del Belgio, ma a far discutere non è soltanto il suo gol. Il centrocampista del Napoli ha firmato la rete del momentaneo pareggio nella vittoria per 2-1 contro la Turchia in Nations League, sfruttando un assist di Doku e battendo il portiere con un destro sotto la traversa. Una prestazione che, almeno nella prima parte della gara, non aveva particolarmente convinto la stampa belga. A sorprendere, però, è stata soprattutto la reazione del giocatore dopo la rete: nessuna vera esultanza, nonostante l'importanza del gol.

De Bruyne non esulta dopo il gol: la spiegazione della stampa belga

Il quotidiano belga HLN ha evidenziato l'atteggiamento del centrocampista: "Ma festeggiare? Non proprio. De Bruyne sembrava piuttosto contrariato quando i suoi compagni di squadra sono venuti a congratularsi con lui. Alla fine, KDB ha alzato un pugno chiuso in aria. Una piccola celebrazione, dopotutto". Secondo la ricostruzione del giornale, il motivo sarebbe legato all'insoddisfazione per il proprio rendimento, più che a questioni extracampo.

Napoli, continuano le voci sul PSV: il futuro di De Bruyne fa discutere

L'episodio arriva in una serata in cui, tra Belgio e Olanda, si parla con insistenza di un possibile trasferimento di De Bruyne al PSV Eindhoven già a gennaio. Il centrocampista non ha alimentato direttamente le indiscrezioni, ribadendo di non voler affrontare adesso l'argomento.