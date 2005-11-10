Italia, Scalvini: "Nelle difficoltà ci siamo aiutati, cerco di dare l'esempio con l'atteggiamento"
Paolo Lora Lamia
Il difensore dell'Italia Giorgio Scalvini ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il 3-1 nel match di Nations League contro la Francia.
Non avete pensato solo a difendere?
"Il mister cerca sempre di dominare la partita e ci chiede di restare compatti. Fatte le cose preparate in settimana e felici della vittoria".
Cosa vi ha detto il mister?
"Che queste sono partite che ci ricorderemo da vecchi: ci ha dato ancora più carica. E' stato bellissimo qui tra i nostri tifosi".
Sei ormai un esperto?
"Cerco sempre di lavorare tanto e dare l'esempio con l'atteggiamento".
Partenza in salita.
"Loro sono fortissimi, soprattutto davanti. Nelle difficoltà ci siamo aiutati e nel secondo tempo abbiamo gestito la partita".
Se pensate a come eravate partiti?
"Ci carica, ma da domani pensiamo al Belgio che sarà fondamentale".