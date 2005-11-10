Italia, Scalvini: "Nelle difficoltà ci siamo aiutati, cerco di dare l'esempio con l'atteggiamento"

Il difensore dell'Italia Giorgio Scalvini ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il 3-1 nel match di Nations League contro la Francia.

Non avete pensato solo a difendere?

"Il mister cerca sempre di dominare la partita e ci chiede di restare compatti. Fatte le cose preparate in settimana e felici della vittoria".

Cosa vi ha detto il mister?

"Che queste sono partite che ci ricorderemo da vecchi: ci ha dato ancora più carica. E' stato bellissimo qui tra i nostri tifosi".

Sei ormai un esperto?

"Cerco sempre di lavorare tanto e dare l'esempio con l'atteggiamento".

Partenza in salita.

"Loro sono fortissimi, soprattutto davanti. Nelle difficoltà ci siamo aiutati e nel secondo tempo abbiamo gestito la partita".

Se pensate a come eravate partiti?

"Ci carica, ma da domani pensiamo al Belgio che sarà fondamentale".