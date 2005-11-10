Cagliari, seduta senza 6 nazionali. In sette hanno svolto lavoro personalizzato
Simone Bernabei
Giornata di lavoro per il Cagliari di mister Fabio Pisacane, senza i giocatori impegnati con le proprie Nazionali. Questo il report della società sarda dopo la seduta odierna:
"Proseguono gli allenamenti al CRAI Sport Center nella settimana della sosta per gli impegni internazionali. Senza i calciatori Joseph Liteta (Zambia – Qualificazioni Coppa d’Africa), Paul Mendy (Senegal – Qualificazioni Coppa d’Africa), Juan Rodríguez (Uruguay – Amichevoli), Alessandro Romano (Italia – Nations League), Alen Sherri (Albania – Nations League) e Yukinari Sugawara (Giappone – Amichevoli), la squadra è scesa in campo questa mattina agli ordini di mister Pisacane.
La seduta odierna è cominciata con dei lavori dedicati al possesso, accompagnati da una partita. Ultima parte dedicata ad una sessione di lavoro aerobico. Lavoro personalizzato per Giuseppe Aurelio, Alieu Fadera, Yerry Mina, M’Bala Nzola, Adam Obert, Yael Trepy e Harry Winks.
Domani, venerdì 13, nuovo allenamento in programma al mattino".