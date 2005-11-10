Che Adams: "Io il Braveheart del Torino? Il soprannome mi piace, serve coraggio"
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Daniele Najjar
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Oggi alle 20:33Serie A
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27.10.2026 20:33Serie A
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L'attaccante del Torino, Che Adams, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara che i suoi affronteranno in casa, contro il Como di Fabregas. Di seguito le sue dichiarazioni: "Bruno ha detto che sono il 'Braveheart' del Toro? Mi piace il soprannome, un onore per me. Dobbiamo essere coraggiosi, mostrare coraggio e continuare come abbiamo fatto nelle ultime sfide".
Avete preso molti gol dal Como nelle ultime sfide, come in quel 6-0. Ne avete parlato?
"Penso che sappiamo ciò che è stato, ma abbiamo l'opportunità per questa nuova stagione e per stasera per far vedere quanto siamo cresciuti.
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