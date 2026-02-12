Torino, aria di cambiamento. Tuttosport in apertura: "Toro, Baroni si gioca tutto: Juric può tornare"

Il futuro della panchina del Torino resta un tema apertissimo in vista del finale di stagione. La posizione di Marco Baroni non è ancora definita e molto dipenderà dal rendimento dei granata nelle prossime settimane. Il tecnico potrebbe restare alla guida della squadra fino al termine del campionato, ma non è escluso che in estate si arrivi a una separazione. La società sta facendo le proprie valutazioni e la seconda parte di stagione sarà determinante per orientare le scelte.

In caso di addio, secondo quanto riportato da Tuttosport, il club prenderebbe in considerazione il ritorno di Ivan Juric. Il tecnico croato ha guidato i granata dal 2021 al 2024 e i rapporti con la dirigenza, dopo le frizioni del passato, sarebbero tornati distesi. Tutto, dunque, passa dai risultati: se Baroni non dovesse riuscire a riscattare una prima parte di campionato complicata, la separazione a fine stagione potrebbe diventare un’ipotesi concreta.