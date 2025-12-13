Cagliari, Angelozzi: "Palestra laterale tra i top in Europa. Gennaio? Qualcosa in entrata"

Il ds del Cagliari Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo dell’Atalanta valevole per la 15^ giornata di Serie A.

Bel progetto.

"Il presidente ha voluto fare un progetto nella maggior parte di italiani e molto giovani. Abbiamo preso questa strada e la portiamo avanti".

Palestra sta facendo benissimo e anche Caprile: inevitabile parlare di mercato.

"Sono due giocatori attenzionati dal mercato. Palestra è uno dei laterali più forti in Europa e anche Caprile è forte. Pensiamo a tenerli fino a fine anno, poi vediamo. Il presidente non vuole cederli, anche se arrivano delle richieste".

A gennaio vedremo già un mercato aggressivo in entrata?

"Sicuramente facciamo del mercato, abbiamo perso Belotti e Felici. Facciamo un mercato d'intelligenza, cerchiamo di portare italiano perché il presidente vuole così e giovani come vuole il mister".