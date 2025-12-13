Cagliari, Caprile: "Fiducia dopo la vittoria con la Roma, vogliamo fare una grande gara"
Elia Caprile, portiere del Cagliari, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla sfida con l'Atalanta: "La vittoria con la Roma ci ha dato grande fiducia, giochiamo contro una grande squadra che fa la Champions. Vogliamo fare una grande partita".
Com'è cambiato il ruolo del portiere?
"Il ruolo sta cambiando, il portiere deve prima di tutto parare ma sempre più spesso ci viene chiesto di giocare con i piedi e su questo dobbiamo lavorare".
