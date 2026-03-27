Torino, cambi in difesa: resta viva la pista Jappert. Chance per Dellavalle?

Il Torino potrebbe vivere un'estate molto calda, con tanti cambiamenti in vista nella rosa per affrontare la prossima stagione. Prima c'è da pensare al campo: la squadra granata, infatti, non ha ancora la certezza matematica della salvezza. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi però è già al lavoro per pianificare il futuro ed il rilancio di una squadra in cerca di nuovi stimoli.

Uno dei reparti destinati a cambiare maggiormente sarà la difesa. Come riporta Tuttosport l’idea sarebbe quella di confermare una linea a tre, indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore (tra i nomi ci sono la conferma di Roberto D'Aversa e l'ipotesi ritorno di Ivan Juric. Servirà almeno un centrale mancino da alternare a Ebosse, che dovrebbe essere riscattato dall’Udinese, oltre a uno o due difensori destri visto che diversi giocatori potrebbero lasciare il club.

Petrachi guarda con attenzione anche al Sud America: già a gennaio il Torino aveva seguito diversi profili, tra cui Tchoca del Corinthians e Ricardo, poi passato alla Dinamo Mosca. In Argentina resta vivo l’interesse per Jappert, difensore dell’Atletico de Rafaela attualmente in prestito al Barracas Central. Attira anche il fatto che abbia il doppio passaporto: la trattativa resta in piedi, anche se a gennaio è tramontata per questione di dettagli. Infine, potrebbe trovare spazio anche Alessandro Dellavalle, rientrante dal prestito al Modena. Il suo futuro dipenderà dalle valutazioni del prossimo tecnico, che avrà il compito di decidere se puntare su di lui.