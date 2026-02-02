Torino, il punto sulle uscite: oggi la risoluzione di Masina, su Biraghi c'è l'Hellas Verona

Non solo entrate: il Torino è impegnato anche a sistemare il capitolo uscite in una giornata che si annuncia decisiva. La prima mossa riguarda Adam Masina, per il quale è attesa la formalizzazione della risoluzione contrattuale. Il difensore marocchino potrebbe ripartire dal Qatar, dove lo aspetta l’Al Sadd di Roberto Mancini. Restano però da definire i dettagli dell’accordo: come riferito da Tuttosport, il giocatore chiede un contratto fino al 2028, mentre la proposta iniziale prevede un semestre con opzione per le due stagioni successive.

Sul fronte partenze resta aperta anche la situazione di Cristiano Biraghi, seguito con interesse dall’Hellas Verona, che potrebbe tentare un affondo nelle prossime ore. Più intricato il caso Nkounkou: fuori dai piani di Baroni, ma impossibilitato a trasferirsi altrove avendo già giocato con Torino ed Eintracht Francoforte in stagione. I granata lo rispedirebbero volentieri in Germania, ma il club tedesco non sembra disposto a riprenderlo, con il rischio concreto dell’esclusione dalla lista.

Petrachi cerca una soluzione anche per Sazonov, mentre si complica la posizione di Anjorin e Ilic. Per il primo è sfumata l’ipotesi Cagliari; il secondo è fermo da settimane per una lombosciatalgia, fattore che rende difficile immaginare movimenti immediati. Il Torino prova a sciogliere i nodi, ma il tempo stringe.