Torino, un altro difensore prima del gong? Da Kapuadi a Marvel, possibile tentativo in extremis

Il mercato non dorme mai, soprattutto quando si avvicina il gong finale. E così anche il Torino prepara l’ultimo assalto per ritoccare l’organico, con un occhio di riguardo al reparto arretrato. Dopo l’innesto in prestito secco di Luca Marianucci dal Napoli, i granata valutano un ulteriore rinforzo, stavolta con la formula dell’acquisto definitivo. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione.

Tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è quello di Steve Kapuadi, centrale mancino classe 1998 in forza al Legia Varsavia. Struttura fisica imponente e buona efficacia nel gioco aereo sono le sue principali caratteristiche. Per strapparlo alla concorrenza servirebbe un investimento tra i 4 e i 4,5 milioni di euro più bonus, cifra considerata sostenibile. Curiosamente, il difensore era già finito in passato sul taccuino dell’ex direttore sportivo Davide Vagnati e continua a piacere anche all’attuale dirigenza.

Ma il ventaglio di opzioni non si ferma qui. Piacciono anche Marvel, difensore spagnolo classe 2002 del Leganés, e Bryant Nieling, coetaneo che si sta mettendo in evidenza in Serie B con il Modena. Proprio la situazione del club emiliano, in piena corsa playoff, rende però complicata un’uscita immediata.

Più defilata la pista che porta a Kevin Jappert, dell’Atletico de Rafaela ma in prestito al Barracas: le resistenze argentine hanno raffreddato la trattativa, destinata forse a riaprirsi in estate. Nel frattempo, a Torino restano vigili: nelle ultime ore di mercato, una sorpresa può sempre materializzarsi.