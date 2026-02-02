Adams regala una boccata d'ossigeno al Torino. Lecce, prosegue il problema del gol

Torna alla vittoria il Torino che, grazie all1-0 casalingo ai danni del Lecce, mette la parola fine ad una serie di 4 sconfitte consecutive che aveva fatto precipitare i granata appena sopra la zona retrocessione. 3 punti vitali per la squadra di Baroni, che portano la firma di uno dei giocatori più "da Toro" tra quelli presenti in rosa ovvero Adams. Dall'altra parte la formazione salentina ringrazia Falcone che l'ha tenuta in partita fino alla fine, recrimina per il palo colpito da Banda negli ultimi minuti e soprattutto per la solita sterilità offensiva che può risultare un fattore determinante nella corsa salvezza.

Baroni si gode vittoria e ultimi colpi di mercato

"E' la prestazione che volevamo e che avevamo preparato, ci serviva questo tipo di prestazione in una settimana in cui abbiamo dovuto gestire tanti infortunati e sono usciti e entrati alcuni ragazzi. La risposta che volevamo con la squadra era questa, compattezza e dedizione. Lo abbiamo fatto, faccio i complimenti". Esordisce così Baroni, nella conferenza stampa post partita. In campo alcuni nuovi arrivati, tra cui Marianucci e Prati: "A volte ci sono tempi di attesa, ma sono contento perché sono ragazzi di voglia e disponibilità. Ci daranno una grande mano".

DiFra e il mal di gol

Mastica amaro, invece, Di Francesco: "La nostra pecca, e sono un po' noioso a ripetermi, è che dobbiamo avere più convinzione e cattiveria sotto porta. Potevo mettere due attaccanti nel finale, ma Stulic non era disponibile. Ci è mancato il guizzo. Mi sembra di sentire le interviste di qualche partita indietro: faccio fatica, abbiamo messo impegno e fatica ma dobbiamo crescere in qualità. E farlo immediatamente, devo far capire ai ragazzi che serve più determinazione in zona gol". Su qualche possibile novità, dice: "Ho cambiato il modo di attaccare, negli ultimi 20 metri è anche un discorso di qualità dei singoli e di come riempire l'area. Non sono sconfortato, sono rammaricato: vedo che mettono ardore e animo, ci manca quel pizzico di qualità per fare il salto"