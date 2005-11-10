Presente ieri alla presentazione del Viola Club Firenze 2005-Celeste Pin, intitolata l compianto difensore viola scomparso un anno fa, l’ex tecnico dei toscani Cesare Prandelli ha analizzato così il momento della squadra: “Mi sono arrabbiato in questi due giorni, veramente. Però non voglio fare battute, perché stiamo festeggiando e ricordando un nostro compagno, un ex giocatore importante della Fiorentina. Una cosa però la voglio dire: io non avrei mandato i giocatori in ritiro, li avrei portati a stare vicino alla gente e ai tifosi, per capire cosa significa la Fiorentina".

In questo momento manca anche comunicazione tra la società, la città e i tifosi?

"Questo è un argomento molto delicato. Non sono mai entrato nelle dinamiche di una società. Una città strutturata dovrebbe avere un riferimento costante e una strategia di comunicazione. Probabilmente lo fanno, probabilmente è così. Chiaramente, quando non vinci, tutto diventa più complicato. Sono sincero, mi trovo in difficoltà perché non vorrei dire tante cose. Non cerco nulla, personalmente, e questo deve essere chiaro. Non voglio niente, però amo la Fiorentina e mi piacerebbe poter dare qualche suggerimento ogni tanto, come in questo caso. Secondo il mio punto di vista, una settimana come questa devi viverla vicino alla gente: non devi avere paura dei tifosi. La gente ama la Fiorentina anche nei momenti di difficoltà e, stando insieme, si possono risolvere tanti problemi. Quando sei da solo, invece, è molto più complicato".

Ha paura per questa Fiorentina?

"La paura no, perché anche l'anno scorso eravamo preoccupati e impauriti, poi le cose sono andate diversamente. Però bisogna stare molto attenti".