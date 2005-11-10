Xavi esalta Malen: "In Italia sta dando il meglio, non vedo l'ora averlo in campo"
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Simone Bernabei
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Oggi alle 21:23Serie A
autore Simone Bernabei
12.11.2026 21:23Serie A
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Nella serata di domani l'Olanda scenderà in campo contro la Grecia in Nations League e oggi il ct Xavi ha parlato anche dell'attaccante della Roma Donyell Malen. Queste le sue parole:
"Si sta allenando benissimo, è in ottima forma. Ha dimostrato di trovarsi perfettamente a suo agio qui, vuole dimostrare tutto il suo potenziale. E in Italia sta dando il meglio di sé. Sto cercando di dargli fiducia perché può diventare importante per la squadra. Ha la capacità di farsi vedere, di creare occasioni, di essere l’uomo giusto e poi di attaccare la porta allo stesso tempo. Quindi sì, è davvero un giocatore dalle molteplici qualità che rafforzano la nostra squadra e non vedo l'ora di vederlo in campo".
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