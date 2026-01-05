Tris di nomi per la Lazio: oltre a Fabbian, piacciono anche Maldini e Ngonge

Sono tre i nomi sui quali ha lavorato la Lazio nella giornata di oggi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oltre a Giovanni Fabbian, di cui abbiamo già scritto, nel mirino dei biancocelesti sono finiti anche Cyril Ngonge, che è attenzionato pure dalla Fiorentina ed è in uscita dal Torino, e Daniel Maldini dell'Atalanta, che non sta trovando spazio a Bergamo, malgrado abbia ritrovato Raffaele Palladino.

Intanto Valentin Castellanos ha lasciato la Capitale per accasarsi a Londra e vestire la maglia del West Ham. Sarri si è lamentato dopo la partita contro il Napoli e ha spiegato alla società che, nonostante fosse difficile trattenere l'argentino, si poteva arrivare più pronti a questo punto. Un messaggio chiaro agli uomini mercato: serve pure un centravanti. Un profilo che sembra tornare d'attualità è quello di Andrea Pinamonti.