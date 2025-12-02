Udinese, Nani: "Contenti di Zaniolo, ma deve confermarsi. Non conta far bene tre mesi"

Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Italia 1 prima della sfida di Coppa Italia contro la Juventus: "I giocatori sono tutti importanti, vorremmo andare avanti e fare una bella figura. Sappiamo di giocare contro una delle squadre più forti del mondo, è una partita difficile ma nulla è impossibile".

Zaniolo da Nazionale?

"Finora va tutto bene, ma siamo solo all'inizio: l'importante è confermarsi. Sul valore del ragazzo non ci sono dubbi, aveva solo bisogno di affetto e fiducia. Ci sta ripagando, siamo contenti ma è solo la prima parte: non conta far bene tre mesi".