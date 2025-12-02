Udinese, Nani: "Contenti di Zaniolo, ma deve confermarsi. Non conta far bene tre mesi"
TUTTO mercato WEB
Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Italia 1 prima della sfida di Coppa Italia contro la Juventus: "I giocatori sono tutti importanti, vorremmo andare avanti e fare una bella figura. Sappiamo di giocare contro una delle squadre più forti del mondo, è una partita difficile ma nulla è impossibile".
Zaniolo da Nazionale?
"Finora va tutto bene, ma siamo solo all'inizio: l'importante è confermarsi. Sul valore del ragazzo non ci sono dubbi, aveva solo bisogno di affetto e fiducia. Ci sta ripagando, siamo contenti ma è solo la prima parte: non conta far bene tre mesi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Le più lette
2 I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
3 Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"
Ora in radio
Primo piano
Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile