Udinese, tra poco la presentazione di Paolo Zanetti

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Udinese, tra poco la presentazione di Paolo ZanettiLive TMW
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Davide Marchiol
Davide Marchiol
Oggi alle 14:50Serie A
autore Davide Marchiol
04.11.2026 14:50Serie A
L'Udinese cambia guida tecnica per provare a uscire dalla crisi, oggi si presenta alla stampa mister Paolo Zanetti, che inquadrerà la sfida con il Venezia.
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14.50 - L'Udinese punta su Paolo Zanetti per provare a invertire la pessima rotta presa nelle prime dieci giornate di Serie A. Solo cinque punti raccolti fino ad ora, per una squadra che sembra in netta difficoltà sotto tutti i punti di vista. Oggi il nuovo tecnico si presenta alla stampa e darà anche le prime indicazioni quindi sul gruppo bianconero, entrando già in ottica sfida con il Venezia.
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