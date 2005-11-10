Udinese, oggi parte il ritiro: il gruppo dormirà in hotel e domani si sposterà: arriva il Lecce

L'Udinese è in crisi e la società corre ai ripari con un giorno supplementare di ritiro rispetto agli standard. Stasera il gruppo al completo dormirà all'Hotel Là di Moret, nella zona nord di Udine, per spostarsi alla vigilia del match, come d'abitudine, a Le Fucine di Buttrio, nell'hinterland orientale della città. Resta sempre aperto il dibattito su quanto un provvedimento del genere, per ora soft, possa essere utile e adatto ai tempi che corrono, fa sapere oggi la Gazzetta dello Sport.

Il momento più difficile della gestione Runjaic

Quattro sconfitte consecutive, una serie consistente di infortuni che in maniera inevitabile porta a riflessioni sui metodi di allenamento, amnesie difensive con tutti gli interpreti del reparto coinvolti a turno (l'ultimo è stato Okoye), 13 gol presi (più di 2 a partita). Se non è il momento peggiore dell'avventura di Kosta Runjaic sulla panchina bianconera poco ci manca. L'allenatore tedesco ne perse 5 di fila alla sua prima stagione in Friuli, a cavallo fra la ventinovesima e la trentatreesima giornata, ma in quel caso la squadra era di fatto salva.