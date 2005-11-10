Chi si accontenta gode... così, così. Parma e Udinese non si fanno male, è loro il secondo 0-0

Al Tardini l'atmosfera di Halloween si fa sentire in anticipo, con Parma e Udinese che scendono in campo senza riuscire a trovare il guizzo decisivo e si dividono la posta con il secondo 0-0 stagionale in Serie A, dopo quello tra Como e Roma. Nonostante siano gli ospiti a fare la partita, a chiudere la serata con i rimpianti più grandi sono però i padroni di casa, che nella ripresa hanno avuto la possibilità di portarsi in vantaggio dagli undici metri, senza riuscire a sfruttarla: Bernabé si è fatto ipnotizzare da Okoye, lasciando il risultato inchiodato sullo 0-0.

La partita

L’Udinese parte forte e si affida al suo uomo più atteso, Nicolò Zaniolo, che dopo appena cinque minuti sfiora la traversa con un sinistro insidioso. Al 14’ i friulani ripartono grazie a un pallone perso da Sierre: Davis si invola in area e serve Kamara, che però spreca da buona posizione calciando a lato. Il Parma si fa vedere soltanto al 43’, quando Britschgi crossa dalla destra e Carboni, arrivando sul secondo palo, colpisce di testa senza inquadrare la porta per pochi centimetri. Nel finale è ancora l’Udinese a rendersi pericolosa con Bertola, che dal limite trova una grande risposta in tuffo di Daffara. Non mancano le proteste friulane intorno alla mezz’ora: su un cross dalla destra, Davis viene vistosamente trattenuto da Troilo in area. L’Udinese invoca il rigore, ma l’arbitro Massa lascia correre e il silent check conferma la decisione di campo. Nonostante un ritmo meno frenetico della prima frazione, le azioni più pericolose sono tutte nel secondo tempo: al 60' Zaniolo pesca nel cuore dell'area Davis che calcia di prima intenzione trovando la provvidenziale respinta di Troilo che esulta come se avesse segnato. Al 67' il corner di Valeri trova un Okoye non perfetto, con la palla che gli sfugge dalle mani. La sfera arriva a Troilo che calcia di prima intenzione trovando la respinta con il braccio di Abankwah, per Massa non ci sono dubbi: è rigore. Sul dischetto però Okoye si fa perdonare dall'errore e respinge il tentativo di Bernabé. L'ultime azioni pericolose è ancora di marca ospite: il cross di Kamara è perfetto per l'inserimento di Ekklenkamp che impatta da pochi passi senza dar forza al pallone che viene calciato lontano da Troilo prima che varcasse la linea di porta. Pochi secondi dopo Unai Gomez prende il tempo a tutti di testa ma la palla viene respinta da un grande intervento di Daffara.

Le pagelle di Parma-Udinese 0-0 a cura di TMW

Le parole di Gilardino

Il tecnico del Parma Alberto Gilardino ha commentato così il primo punto: "Sono contento per come ha tenuto il campo la squadra, i difensori hanno fatto una gara da giocatori veri. Siamo stati bravi. Qualche scelta e qualche ultimo passaggio sbagliato di troppo nel primo tempo e qualche palla persa che ha fatto andare in transizione l'Udinese. Peccato per il rigore, ma ci prendiamo il punto e ripartiamo con energia positiva". Sulla scelta di Daffara: "Sono strategie, come uno vuole affrontare i momenti della partita. Daffara era alla prima partita e volevo dare sicurezza alla squadra. Siamo andati lunghi sulle seconde palle, dove alcune volte le abbiamo vinte altre volte no".

Le parole di Runjaic

Dopo sei ko consecutivi, torna a fare punti Kosta Runjaic: "Sono d'accordo, penso che siamo stati la squadra migliore. Volevamo vincere ma soprattutto non perdere. Siamo stati equilibrati. Abbiamo avuto un po' di sfortuna. Potevamo segnare. Ma abbiamo avuto anche un momento del rigore contro e avremmo potuto perdere. C'era un rigore su Davis che non ci è stato assegnato. Un buon punto e un buon clean sheet, è buono nella nostra situazione. Facciamo piccoli passi in avanti. Non del tutto soddisfatto del risultato. Dobbiamo ancora lavorare nelle cose positive. Palma, che è qui con me, ha fatto una grande prestazione, così come gli altri difensori, Kabasele, Abankwah e Bertola. Si è visto quanto è importante Zaniolo per noi, anche se non è al massimo, però ha dato tutto. Così come Davis, sono i nostri giocatori chiave. Dobbiamo recuperare per continuare a fare passi in avanti".