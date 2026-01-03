Udinese, Runjaic: "Gli alti e bassi fanno parte di un processo. Okoye resta il titolare"

L'Udinese continua ad alternare prestazioni positive ad altre negative e questo non sta piacendo molto ai tifosi. Il tecnico Kosta Runjaic ha analizzato così la situazione in conferenza stampa: "Gli alti e bassi fanno parte di un processo, con tanti cambiamenti. Qualcuno, come Zaniolo, è arrivato alla fine del mercato. Oggi in alcuni passaggi ci è mancato il nostro gioco, ma andiamo avanti. Lavoriamo ogni giorno, ma la prossima partita giochiamo contro il Torino e sarà dura. Allo stesso modo di oggi. Speriamo di giocare una partita migliore di oggi. Se comparate la nostra squadra con le altre, noi però dobbiamo performare con una qualità superiore. Senza possesso palla siamo andati malissimo, poi il Como ha tanti giocatori di qualità".

Padelli è diventato il portiere titolare dell'Udinese?

"No, non è cambiato niente. Okoye rimane il titolare, ma con la Lazio e oggi ha fatto un buon lavoro. In questo momento dà la saggezza che serve alla squadra in campo, però sono io che ho preso questa decisione. Vedremo come proseguirà la stagione".

